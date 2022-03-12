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1070 kadın oyladı! Türkiye'nin en güçlü kadını Müge Anlı seçildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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1070 kadın oyladı! Türkiye’nin en güçlü kadını Müge Anlı seçildi

Yeni nesil bir araştırma platformu olan Pollective adlı araştırma platformu güçlü kadınları belirleyen bir araştırma yaptı. 66 şehirden 1070 kadın’a soruldu akla gelen ilk isim ‘Müge Anlı’ oldu!

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