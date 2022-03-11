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136 ünlünün tapu bilgilerini sızdıran köstebeklere hapis cezası

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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136 ünlünün tapu bilgilerini sızdıran köstebeklere hapis cezası

Tapuda çalışan iki memur, aralarında Hülya Avşar, Aleyna Tilki ve Yıldız Tilbe’nin de olduğu 136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayıp emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktardığı ortaya çıkmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki memur, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

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