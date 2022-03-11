Arka Sokaklar Suzan kimdir, gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Aşela Demir kimdir, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziye son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil olurken Demir, dizide örgüt üyesi Suzan karakterini oynayacak. İşte, Arka Sokaklar Suzan kimdir, gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Aşela Demir kimdir, Instagram hesabı ne?