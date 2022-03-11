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Arka Sokaklar Suzan kimdir, gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Aşela Demir kimdir, Instagram hesabı ne?

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Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Arka Sokaklar Suzan kimdir, gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Aşela Demir kimdir, Instagram hesabı ne?

Arka Sokaklar Suzan kimdir, gerçek adı nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'a yeni bir isim katılıyor. Dizide, "Suzan" karakterine hayat verecek Aşela Demir'in hayatı merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar Suzan kimdir, gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Aşela Demir kimdir, Instagram hesabı ne?

Arka Sokaklar Suzan kimdir, gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Aşela Demir kimdir, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziye son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil olurken Demir, dizide örgüt üyesi Suzan karakterini oynayacak. İşte, Arka Sokaklar Suzan kimdir, gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Aşela Demir kimdir, Instagram hesabı ne?

AŞELA DEMİR KİMDİR?

Son olarak Azra ve Malazgirt 1071 adlı sinema filmlerindeki rolüyle dikkat çeken Aşela Demir, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

1985 İstanbul doğumlu Aşela Demir, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu daha önce Beyaz TV ekranlarında başlayan günlük iz Bırakanlar dizisinde rol aldı.

Öte yandan 2021 yılında Azra adlı sinema filminde rol alan Aşela Demir, en son 2022 yılında gösterime giren Malazgirt 1071 adlı filmde oynadı.

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