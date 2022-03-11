Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Seçil Gür’ün şarkıları 🎼nelerdir?

Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı.