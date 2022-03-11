Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Seçil Gür'ün şarkıları 🎼nelerdir?
Seçil Gür kimdir? Tv8'de yayınlanan 2. Saya programının bugünkü konuğu Seçil Gür oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının hayat hikayesi ve müzik kariyeri merak ediliyor. Seçil Gür hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Seçil Gür'ün şarkıları nelerdir? İşte Seçil Gür'ün hayat hikayesi...
Seçil Gür kimdir, kaç yaşında? Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programının bugünkü konuğu ünlü müzisten Seçil Gür oldu. Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür'ün yaptığı açıklamalar sonrası hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Seçil Gür'ün şarkıları nelerdir? İşte Seçil Gür'ün biyografisi...
SEÇİL GÜR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Aslen Adana'lı olan Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde Almanya'da Bavyera eyaletinde yer alan Hof şehrinde dünyaya gözlerini açtı.
Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı.
* Dünyalar Kadar (2018)
* Emi (2019)
* Sebepsiz Çiçek (feat. Serdar Ortaç) (2020)
* Sebepsiz Çiçek (Ogün Dalka Remix)" (feat. Serdar Ortaç) (2020)
* Işığını Benimle Paylaş (feat. Serdar Ortaç, Başak Gümülcine) (2020)
* İşkence (2021)
* Geleni Gideni (2021)
* O'nun Adı Sen (feat. Tanzer Gümüş) (2021)
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- Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Seçil Gür'ün şarkıları 🎼nelerdir?
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