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Yaşar İpek’le mahkemelik olan Seren Serengil hakkında zorla getirme kararı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Yaşar İpek’le mahkemelik olan Seren Serengil hakkında zorla getirme kararı!

Seren Serengil eski eşi olan şarkıcı Yaşar İpek’e kendisini Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu’nun evinde tehdit ettiğini öne sürerek dava açtı. Yaşar İpek 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı. Mahkeme Seren Serengil hakkında zorla yakalama kararı çıkarttı.

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