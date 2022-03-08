The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?

Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar. Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.Uhtred, çocukluğunu İngilizler, gençliğini Paganlar ile geçirdiği için ikilemde kalır. Kimin tarafında olacağını seçmekte zorlanır.