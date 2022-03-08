The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla izlenen dizileri arasında yer alan The Last Kingdom'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları gelecek açıklamaları takip ediyor. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 sezon boyunca ilgiyle izlenen ve heyecan dolu sahneleri ile hafızalara kazınan dizinin yeni sezonu büyük bir merakla beklenmeye başlandı. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
THE LAST KİNGDOM 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dijital yayın platformu Netflix The Last Kingdom dizisine 5. sezon onayını verdi. Oyuncu kadrosundaki isimler sosyal medyadan bir duyuru videosu da yayınladı.The Saxon Stories'in 9. ve 10. romanları "The Warriors of the Storm" ve "The Flame Bearer"dan uyarlanacak yeni sezon, önceki iki sezon da olduğu gibi 10 bölümden oluşacak. Yeni sezonun 9 Mart 2022'de yayınlanması bekleniyor.
THE LAST KİNGDOM KONUSU NEDİR?
Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister.
Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar. Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.Uhtred, çocukluğunu İngilizler, gençliğini Paganlar ile geçirdiği için ikilemde kalır. Kimin tarafında olacağını seçmekte zorlanır.
THE LAST KİNGDOM 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Alexander Dreymon. Rolü : Uhtred.
Emily Cox. Rolü : Brida.
Jamie Blackley. Rolü : Eardwulf.
Millie Brady. Rolü : Aethelflaed.
Cavan Clerkin. Rolü : Father Pyrlig.
Timothy Innes. Rolü : Edward.
Stefanie Martini. Rolü : Eadith.
Adrian Schiller. Rolü : Aethelhelm.
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