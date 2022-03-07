Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kaç yaşındaydı, nereli? İşte biyografisi...
MAGAZİN ahaber.com.tr
Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yakından arkadaşı Alpay Kazan ile ilgili paylaşımda bulundu. Ilıcalı'nın, "Kalbimden bir parça koptu" sözleriyle acısını paylaştığı paylaşımın ardından Alpay Kazan hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kaç yaşındaydı, nereli? İşte Alpay Kazan hakkında merak edilenler...
Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden yakın arkadaşı Alpay Kazan hakkında paylaşımda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Alpay Kazan'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kaç yaşındaydı, nereli? İşte ayrıntılar...
ALPAY KAZAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Alpay Kazan'ın bir süredir kanser hastasılığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 Pazartesi (bugün) saat 17.00'de Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırılacak.
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