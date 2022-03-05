Uğruna mankenliği bırakmıştı! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un 14 yıllık evliliği bitti
Bir dönem podyumların en gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 14 yıl önce iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğin ardından podyumları bırakan ünlü çiftten kötü haber geldi. Duran’ın Adnan Aksoy'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanacağı öğrenildi.
Güzide Duran'ın, 2008 yılında dünyaevine girdiği Adnan Aksoy'dan kötü haber geldi. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.
Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen 40 yaşındaki güzel, mankenlik mesleğini bırakmıştı. Yıllarca Los Angeles'ta kalan Güzide Duran, bir süredir Bodrum'da yaşıyor.
İKİ ÇOCUKLARI VAR
Selin adında bir kızları ve Emir adında bir oğulları bulunan ünlü çiftin, önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı konuşuluyor.
YILLARA MEYDAN OKUYOR
Güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Güzide Duran, 56 bin takipçisinin bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
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