Ali Özbir’den eşi Esra Erol'la aşk dolu paylaşım: Baş başa romantik bir gün…
Esra Erol'da programıyla adından sık sık söz ettiren başarılı sunucu Esra Erol hafta sonunu eşi Ali Özbir ile beraber geçirdi. Ali Özbir eşiyle karesini paylaşıp "Romantik bir gün" notunu düştü. Erol'un hayranları fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
"BAŞ BAŞA DİNGİN VE ROMANTİK BİR GÜN…"
Esra Erol'un eşi Ali Özbir eşiyle verdiği pozu paylaşarak "Doğada baş başa dingin ve romantik bir gün. Esra ayaklara dikkat" yazdı.
Ali Özbir'in pozuna Esra Erol'un kardeşleri hemen maşallah emojisi attı.
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