Sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan müzik dünyasına geri döndü

"Kimseye kırgınlığım yok" diyerek söze başlayan Hakan Taşıyan, "Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanı'mızdan ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler" diye konuştu.

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