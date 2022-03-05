Sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan müzik dünyasına geri döndü
Bir dönem ağır sağlık sorunları yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli olan Hakan Taşıyan sağlığına kavuştu. Müzik dünyasına geri dönen şarkıcı Yıldız Tilbe’den aldığı şarkısına klip çekti. "Kimseye kırgınlığım yok" diyerek söze başlayan Taşıyan, “Çok şükür ayaktayım” dedi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Bir dönem böbrek yetmezliği sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süren bir tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuşan sanatçı, müzik yaşamına da geri döndü.
Taşıyan, önceki akşam Beşiktaş'ta bir otelde klip çekimindeydi. Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkıya klip çeken şarkıcıyı, oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da yalnız bırakmadı.
"Kimseye kırgınlığım yok" diyerek söze başlayan Hakan Taşıyan, "Kendi yağımızda kavrulduk. Çok şükür ayaktayım. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Bu süreçte çok değerli Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanı'mızdan ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler" diye konuştu.
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