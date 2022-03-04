Son dakika: Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Fidan Hoca karakteri ile hafızalarda yer edinen Akrep Nalan'dan acı haber geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan hayatını kaybetti. Acı haberi Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşamını sürdüren Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'dan acı haber geldi. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı fidan Hoca karakteri ile akıllara kazınan Akrep Nalan, hayatını kaybetti.
Özgür Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akrep Nalan'ın vefat haberini duyurdu.
Akrep Nalan, geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
Geçtiğimiz aylarda sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Akrep Nalan, "Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan'ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum." demişti.
AKREP NALAN KİMDİR?
Akrep Nalan, 26 nisan 1954 yılında Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi. Asıl adı Füsun Nalan Açın'dır. Akrep Nalan, eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başladı sonrasında ise, Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesinde tamamladı.
1972-1980 tarihleri arasındaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebecilik yaptı.
Muhasebecilik yaptığı senelerde Ankara Sanat Evinde tiyatro çalışmaları oldu. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Sahne tozunu yutunca; muhasebecilik tüm cazibesini yitirdi ve tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.
1991 yılında "Dağ Çiçeği" isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında "Zil Zurna Sevdalar" isimli ikinci albümünü piyasaya çıkardı.
İki sinema filminde ve dört de televizyon dizisinde aktrislik denemesi oldu.
1993 Ocak tarihinde Nurseli İdiz'in sundugu saklambaç yarışmasına konuk sanatçı aday olarak katılmıştır.
Akrep Nalan, Jöntürk'ün çıkardığı Şaman isimli albümde Jöntürk'ün "Sun Avucundaki Karanlığı Bana" isimli hip-hop çalışmasına eşlik etti.
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