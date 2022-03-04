Akrep Nalan neden öldü? Hayat Bilgisi’nin Fidan hocası Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşındaydı?

"Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan'ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum."

Akrep Nalan lakaplı oyuncu Füsun Nalan Açın, 4 Mart 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Açın'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.