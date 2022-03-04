Akrep Nalan neden öldü? Hayat Bilgisi'nin Fidan hocası Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşındaydı?
Akrep Nalan neden öldü? Ünlü oyuncu Füsun Nalan Açın hayatını kaybetti. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca karakteri ile hafızalara kazınan "Akrep Nalan" lakaplı Füsun Nalan Açın'ın hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiası yasa boğuldu. Peki, Akrep Nalan neden öldü? Hayat Bilgisi'nin Fidan hocası Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Füsun Nalan Açın'ın hayat hikayesi...
Akrep Nalan neden öldü, kaç yaşındaydı? Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'dan acı haber geldi. Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nde Fidan Hoca karakterine hayat veren ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Füsun Nalan Açın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Akrep Nalan neden öldü? Hayat Bilgisi'nin Fidan hocası Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşındaydı?
AKREP NALAN NEDEN ÖLDÜ?
Füsun Nalan Açın, geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Akrep Nalan şöyle demişti:
"Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan'ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum."
Akrep Nalan lakaplı oyuncu Füsun Nalan Açın, 4 Mart 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Açın'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
FÜSUN NALAN AÇIN KİMDİR?
Füsun Nalan Açın, 26 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında muhesebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı.
Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.
"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.
Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.
1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.
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- Akrep Nalan neden öldü? Hayat Bilgisi'nin Fidan hocası Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşındaydı?
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