Şevval Şahin’e büyük şok! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la ilgili dolandırıcılık suçlaması

"22-26 Nisan 2018'de Miami'ye yapacağımız kısa kaçamak 4 gecelik fiyatı 114 bin dolar olan bir evi kiraladık. Ödemeyi de kredi kartıyla önceden yaptık. Gittiğimizde harabe bir evle karşılaştık. Şimdi Jason ve Marcus Aral, bize 114 bin doları ödemeyi reddediyor. Paranızı dolandırıcılara kaptırmak istemiyorsanız bu insanlardan uzak durun. Her ikisi hakkında da yasal yollara başvuracağım ve yolculuğumuz boyunca yaşadığımız her bir felaket dakikasını onlara ödeteceğim."