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The Batman ne zaman vizyona girecek? The Batman konusu nedir, oyuncuları kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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The Batman ne zaman vizyona girecek? The Batman konusu nedir, oyuncuları kimdir?

The Batman konusu nedir, oyuncuları kimdir? The Batman ne zaman vizyona girecek? Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve sevilen çizgi roman karakteri The Batman konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ünlü karakterin yeni seri heyecanı başlayacak. Peki; The Batman ne zaman vizyona girecek?

The Batman konusu nedir, oyuncuları kimdir? The Batman ne zaman vizyona girecek? Pandemi nedeniyle gösterim tarihi Haziran 2021'den başlayarak iki kez ertelenen ve efsanevi olması beklenen Batman'in son filmi için geri sayım sona erdi. The Batman konusu nedir, oyuncuları kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

THE BATMAN KONUSU NEDİR?

Pandemi nedeniyle gösterim tarihi Haziran 2021'den başlayarak iki kez ertelenen The Batman filmi için geri sayım başladı. 4 Mart 2022 Cuma günü vizyona girmesi beklenen filmin yeni tanıtımı yayınlandı. Batman film serisinin reboot'u olan filmin yönetmenliğini, Peter Craig'le birlikte senaryoyu yazan Matt Reeves üstleniyor. Filmin başrol oyuncusu Robert Pattinson ise Bruce Wayne karakterini canlandıracak.

THE BATMAN OYUNCULARI KİMLER?

Robert Pattinson ana karakter Bruce Wayne / Batman rolünde yer alırken Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis ve Colin Farrell filmin oyuncu kadrosunu oluşturmaktadır.

THE BATMAN FİLMİ KONUSU

The Batman, ikinci yılında suçla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini anlatmaktadır.

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