Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari: Kendim olarak söyleyemediğim cümleleri Aybike olarak söylüyorum

Çok ani bir şekilde kendini sette bulduğunu söylüyorsun. Bir hayattan bambaşka bir hayata geçişin hızlı bir şekilde olmuş. Adapte olmakta zorlandın mı?

Zorlanmadım aslında. Çünkü her şey gözümün önünde oldu. Her şeye şahit oldum. Başlarda sette adaptasyon sıkıntısı yaşıyordum. Ama o da uzun sürmedi. Kamera karşısında oyunculuk bambaşka bir deneyim. O yüzden başlarda yaşadım bu sıkıntıyı da. Çünkü oyununu oynarken bir yandan da teknik ekiple koordineli gitmen gerekiyor. Ama ekip o kadar tatlı ki yaşadığım süreç bana hiç zorlu gelmedi. Herkes gülüyor, motive ediyor.

Oyunculuğa ilgin, alakan ne zaman başladı? Müzikle de ilgilendiğini biliyorum, piyano ve gitar çalıyorsun değil mi? Müzik ve oyunculuk arasında kalma gibi bir durumun oldu mu? Oyunculuğa nasıl başladın?

Hobi olarak müzikle uğraşıyorum. Benim için hep oyunculuk vardı. Kendimi bildim bileli oyuncu olmak istiyorum. Sinema okuyorum, fotoğraflar çekiyorum. Kamera arkası, önü, müzik, piyano, gitar hepsi bir şekilde hayatımdaydı zaten. Ama meslek olarak hep oyunculuğu istedim. Kendimi Harry Potter izlerken hatırlıyorum. O dünyaya bayılıyordum. Herhalde oradan başladı bu istek. Sonrasında zaten eğitimler almaya başladım. Craft Oyunculuk Atölyesine teşekkür ediyorum. Çünkü sadece oyunculuk adına değil Melis olmam konusunda da bir dönüm noktası oldu. Kabuklarımı kırdım, kendini bil cümlesini öğrendim, oyunculuğun iyileştirici taraflarını öğrendim.