Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? "Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? Kolpaçino'nun yıldız oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar kimdir? İşte Hüseyin Elmalıpınar'ın biyografisi...

HÜSEYİN ELMALIPINAR NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar'ın Şişli'de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Usta oyuncu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.