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Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? Kolpaçino'nun yıldız oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? Kolpaçino’nun yıldız oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Çoğunlukla mafya ve ağır abi rolleriyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberinin ardından sanat camiası yasa boğuldu. Bu gelişmelerin ardından Elmalıpınar'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? Kolpaçino'nun yıldız oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? "Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? Kolpaçino'nun yıldız oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar kimdir? İşte Hüseyin Elmalıpınar'ın biyografisi...

HÜSEYİN ELMALIPINAR NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar'ın Şişli'de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Usta oyuncu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar, 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Elmalıpınar, oyunculuğa Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı.

Ünlü aktör, 2007 yılında "Kutsal Damacana", 2009'da "Kolpaçino" filminde rol aldı.

Fiziği ve ses tonuyla oyunculuk anlamında da dikkati çeken Elmalıpınar, "Kurtlar Vadisi" dizisinde ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın başrolleri paylaştığı "Çalgı Çengi" filmiyle seyircilerin beğenisini kazandı.

Rol Aldığı Bazı Filmler

* Kısmet
* Hititler
* Cumhuriyet (1998)
* Salkım Hanımın Taneleri (1999)
* Kayıp Cennet İnsanları (2004)
* Gökten Düşen Hazine (1999)
* Kutsal Damacana (2007)
* Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)
* Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)
* Çıngıraklı Top (2009)
* Kanal-i-zasyon (2009)
* Kolpaçino (2009)
* Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)

* Vay Başıma Gelenler (2013)
* Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)
* Gülcemal (2014)
* Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)
* Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)
* Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
* Bizim Semtin Çocukları (2018)

Rol Aldığı Bazı Dizi Filmler

* Çiçek Taksi 1995
* Deli Yürek 1998
* Yasemince 1999
* Bizim Evin Halleri 2002
* Çocuklar Duymasın - 2002
* Hayat Bilgisi - 2003
* Kurtlar Vadisi - 2003
* Aşk Mahkumu - 2004
* Cennet Mahallesi - 2004

* Karım ve Annem - 2004
* Melekler Adası - 2004
* Size Baba Diyebilirmiyim - 2004
* Şubat Soğuğu- 2004
* Yabancı Damat- 2004
* Acı Hayat -2007
* Alanya Almanya- 2005
* Bendeniz Aysel- 2005
* Kod Adı - 2006

* Arka Sokaklar- 2006
* Kollama - 2008
* Gece Gündüz -2009
* Ezel - 2011
* Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)
* Cesur Yürek (2016)
* Bizim Hikaye - 2019
* Dünya Hali - 2021

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