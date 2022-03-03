Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? Kolpaçino'nun yıldız oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar kimdir?
Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Çoğunlukla mafya ve ağır abi rolleriyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberinin ardından sanat camiası yasa boğuldu. Bu gelişmelerin ardından Elmalıpınar'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? Kolpaçino'nun yıldız oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar kimdir?
Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? "Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, kaç yaşındaydı? Kolpaçino'nun yıldız oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar kimdir? İşte Hüseyin Elmalıpınar'ın biyografisi...
HÜSEYİN ELMALIPINAR NEDEN ÖLDÜ?
51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar'ın Şişli'de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Usta oyuncu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
Rol Aldığı Bazı Filmler
* Kısmet
* Hititler
* Cumhuriyet (1998)
* Salkım Hanımın Taneleri (1999)
* Kayıp Cennet İnsanları (2004)
* Gökten Düşen Hazine (1999)
* Kutsal Damacana (2007)
* Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)
* Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)
* Çıngıraklı Top (2009)
* Kanal-i-zasyon (2009)
* Kolpaçino (2009)
* Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)
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