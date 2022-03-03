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Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisinde neler var?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisinde neler var?

2022 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde neler var? Survivor birleşme partisinin yaklaşmasıyla birlikte Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ziyafetin ve eğlencenin tavan yapacağı Survivor birleşme partisi hakkında merak edilenler!

2022 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde neler var? Survivor birleşme partisinin yaklaşmasıyla birlikte Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ziyafetin ve eğlencenin tavan yapacağı Survivor birleşme partisi hakkında merak edilenler!

2022 SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisi hakkında Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi.

Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi ve şarkıcı Edis'in sahne alacağını, bir grubunda Türkiye'den gelip bu anlara şahit olacağını belirtti. Ünlü sunucu, partinin ise mart ayının son haftasında yapılacağını duyurdu.

Survivor 2022 birleşme partisinde ünlü pop şarkıcısı Edis sahne alacak. Öte yandan bir uçak dolusu seyirci de adaya gelecek.

Birleşme partisinin Mart ayının son haftası olacağı aktarıldı.

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