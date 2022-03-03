Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisinde neler var?

2022 SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor birleşme partisi hakkında Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi.