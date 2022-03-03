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Gamze Orman kimdir? Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman kimdir, kaç yaşında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Gamze Orman kimdir? Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman kimdir, kaç yaşında?

Gamze Orman kimdir? Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman kimdir? Fenerbahçenin yıldız futbolcularından Jose Sosa ile Gamze Orman görüntülendi. Sosa, otel çıkışı bazı ünlü simalarla değildi. Sosa'nın yanında Gamze Orman ve Özlem Yıldız da vardı. Peki; Gamze Orman kimdir?

Gamze Orman kimdir? Fikret Orman'ın yeğeni olarak tanınan Gamze Orman kim? Jose Sosa, geçtiğimiz gece Gamze Orman ve Özlem Yıldız ile bir mekanda dans etti. Sosa'nın birlikte görüntülendiği Gamze Orman'ın kim olduğu ise araştırılıyor.

GAMZE ORMAN KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa ile eğlenen Gamze Orman, Fikret Orman'ın yeğeni oluyor. Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Fikret ormanın yeğeni Gamze Orman ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa bir otel çıkışı görüntülendi.

Yıldız futbolcu otelden iki arkadaşı ve Özlem Yıldız'la birlikte ayrılırken gazetecileri gören futbolcunun ekibi panikledi. Sosa apar topar aracına bindi.

Sosa'nın arkadaşı otelin önünde bekleyen Gamze Orman ve Özlem Yıldız'a "Sosa'nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin" diye seslendi. Jose Sosa'nın doğum günü etkinliğinde dans ettiği Gamze Orman'ı aracına almaması dikkatlerden kaçmadı.

Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yaptı. Ünlü sunucu yakalanmasının ardından "Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!" şeklinde konuştu.

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