Gamze Orman kimdir? Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman kimdir, kaç yaşında?

Sosa'nın arkadaşı otelin önünde bekleyen Gamze Orman ve Özlem Yıldız'a "Sosa'nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin" diye seslendi. Jose Sosa'nın doğum günü etkinliğinde dans ettiği Gamze Orman'ı aracına almaması dikkatlerden kaçmadı.

Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yaptı. Ünlü sunucu yakalanmasının ardından "Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!" şeklinde konuştu.