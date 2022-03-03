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Son dakika: Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti! Ekipler inceleme başlattı

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti! Ekipler inceleme başlattı

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan acı haber geldi. Özellikle Kolpaçino'da canlandırdığı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Elmapınar, İstanbul Şişli’de ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ünlü oyuncunun vefatıyla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Ezel, Kolpaçino gibi projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan acı haber geldi. 51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti.

İstanbul Şişli'de ikamet eden ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar mahallesinde yürürken kalp krizi geçirdi.

Hemen hastaneye kaldırılan Elmalıpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol almıştır.

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