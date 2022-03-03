Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?
Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir? Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlamadır. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart Perşembe günü Netflix'te ekran macerasına başlayacak.
Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir, uyarlama mı? İstanbul'un büyüleyici atmosferinde geçen dizi, izleyiciyi Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüp farklı bir deneyim yaşatmak istiyor.
PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?
Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer'in yer aldığı, Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlandı. Dizi 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.
PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMDİR?
•Hazal Kaya - Esra
•Tansu Biçer
•Selahattin Paşalı - Halit
•Engin Hepileri
•Hakan Dinçkol
•Yasemin Szawlowski - Sonia
•James Chalmers - George
•Ahmet Varlı
•Nergis Öztürk
•Murat Kılıç
•Ergun Metin
•Clare Louise Frost - Agatha Christie
•Jordan J Gallagher - Lover
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?
- EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!
- Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisinde neler var?
- Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 FB TS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Ankara yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara kar tatili var mı?
- Gamze Orman kimdir? Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman kimdir, kaç yaşında?
- Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu
- EKPSS geç başvuru ne zaman? 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- 2022 pancar parası ne zaman yatacak? Pancar paraları yatırıldı mı?
- 10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...
- ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- İBB burs taksit tarihleri 2022! İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak?