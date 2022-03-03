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Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Pera Palas’ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?

Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir? Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlamadır. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart Perşembe günü Netflix'te ekran macerasına başlayacak.

Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir, uyarlama mı? İstanbul'un büyüleyici atmosferinde geçen dizi, izleyiciyi Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüp farklı bir deneyim yaşatmak istiyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer'in yer aldığı, Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlandı. Dizi 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMDİR?

•Hazal Kaya - Esra
•Tansu Biçer
•Selahattin Paşalı - Halit
•Engin Hepileri
•Hakan Dinçkol
•Yasemin Szawlowski - Sonia


•James Chalmers - George
•Ahmet Varlı
•Nergis Öztürk
•Murat Kılıç
•Ergun Metin
•Clare Louise Frost - Agatha Christie
•Jordan J Gallagher - Lover

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