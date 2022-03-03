Pera Palas’ta Gece Yarısı konusu nedir, uyarlama mı? Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer'in yer aldığı, Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlandı. Dizi 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.