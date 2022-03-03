Alaçatı’daki lüks otel dehşet saçtı! Göksun Çam sosyal medyadan isyan etti

Serkay Tütüncü gibi birçok ünlü ismin tepki gösterdiği otel yönetimine bir eleştiri de sosyetik Mina Somer'den geldi. Somer, "Otel açmakla, 'otelim var' diye kasım kasım ortalarda gezmekle, pırlanta, araba ve çanta yarıştırmakla, görgüsüzlükte çığır açmakta üstünüze yok. Şu dışarıdan bakıldığında acınacak haldeki hayatlarınızda adam olabilmek için yanınızda çalıştırdığınız insanları da adam gibi seçmeniz gerekiyor" çıkışı yaptı.

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