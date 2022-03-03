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Alaçatı’daki lüks otel dehşet saçtı! Göksun Çam sosyal medyadan isyan etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Alaçatı’daki lüks otel dehşet saçtı! Göksun Çam sosyal medyadan isyan etti

Ünlülerin Alaçatı akın ettiği lüks bir otelin servisi, sokak köpeğine çarptı. Şoför ve otel çalışanları köpeği kanlar içerisinde bırakıp kaçarken oyuncu Göksun Çam tarafından veterinere götürülen zavallı hayvan kurtarılamadı. Otel ise veteriner parasını bile ödemek istemedi.

Ünlülerin akın ettiği Alaçatı'daki bir otel, geçtiğimiz gün bir vicdansızlığına sahne oldu.

Temizmagazin'in haberine göre; 26 Şubat günü otelin servis araçlarından biri sokakta yaşayan bir köpeğe çarpıp kaçtı. Omurgası kırık haldeki köpeği kanlar içinde veterinere yetiştiren oyuncu ve model Göksun Çam, durumu sosyal medyasından paylaştı.

Otel yönetimi, Çam'a ulaşıp köpeğin tedavi masraflarını karşılayacaklarını ve karşılığında kendileriyle ilgili sosyal medya paylaşımlarının silinmesini istediler.

Fakat kısa süre bir sonra otel yetkilisi, Göksun Çam'a köpeğin tedavisi için gereken nakil ile ameliyat ücretini çok yüksek bulduklarını iletti.

GÖRGÜSÜZLÜKTE ÜZERİNİZE YOK

Tüm bunlar yaşanırken zavallı köpek, ne yazık ki vefat etti. Otel yetkilileri de sosyal medyada eleştiriler artınca, "Tedavi masraflarını karşıladık" açıklaması yaptı.

Serkay Tütüncü gibi birçok ünlü ismin tepki gösterdiği otel yönetimine bir eleştiri de sosyetik Mina Somer'den geldi. Somer, "Otel açmakla, 'otelim var' diye kasım kasım ortalarda gezmekle, pırlanta, araba ve çanta yarıştırmakla, görgüsüzlükte çığır açmakta üstünüze yok. Şu dışarıdan bakıldığında acınacak haldeki hayatlarınızda adam olabilmek için yanınızda çalıştırdığınız insanları da adam gibi seçmeniz gerekiyor" çıkışı yaptı.

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