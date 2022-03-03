Eski manken Meral Kaplan'a hapis şoku! Üstüne saldırdı ölümle tehdit etti! Kendisini böyle savundu
Eşi Erhan Kiani ile olaylı şekilde boşanan Meral Kaplan’ın başı beladan kurtulmadı. Boşanma davasında tanık olarak dinlenen Kübra Ulutaş’a saldıran Kaplan yeniden davalık oldu. Ulutaş’a küfürler savurup darbettiği iddia edilen eski manken, kendisini “Beni tahrik etti” sözleri ile savundu.
Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani, 8 yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.
ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş'a saldırdı. Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü.
Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.
GÜVENLİK ENGELLEDİ
Olayın ardından şikayetçi olan Ulutaş, Kaplan'ın cezalandırılmasını istedi.
Kaplan, Ulutaş'ın dil çıkararak kendisini kışkırttığını belirtip "Yanına gitmeye çalıştım ancak güvenlik görevlileri engelledi. Herhangi bir temasım olmadı" dedi. Hakkında basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından dava açılan Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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