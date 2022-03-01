Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları tek tek açıklandı. Survivor 2022 All Star'ın 28 Şubat Pazartesi güne ait bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Gelişmelerin ardından haftanın son eleme adayının kim olacağı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor dokunulmazlık oyunu ile ilgili izleyici kitlesinin araştırmaları sürüyor. Survivor yarışmasında haftanın eleme adayları gönüllülerden Evrim, ünlülerden Aşkım olmuştu. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR 28 ŞUBAT 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Oyunun kazananını karnıyarık, yoğurt, pilav yemeğinin yanı sıra 10 bin hediye çeki bekliyor.
28 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?
Survivor yarışmasında haftanın eleme adayları gönüllülerden Evrim, ünlülerden Aşkım olmuştu.
Son iki eleme adayı ise bu akşam belli oldu.
Oylamada en çok ismi yazılan Yasin 3. eleme adayı oldu.
4. ismi ise Seda seçti ve Gökhan dedi.
28 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandı. Haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Survivor'da ilk kez gerçekleşen oyun nefesleri kesti. Oyunun kazananını karnıyarık, yoğurt, pilav yemeğinin yanı sıra 10 bin hediye çeki bekliyor.
Survivor'da kadınlar mücadelesi ünlülerin olmuştu. Erkeklerde de yeniden ünlüler oyunu aldı ve dokunulmazlık ile birlikte ödül ünlülerin oldu. Gönüllülerde dokunulmaz olan Seda ile Anıl oldu. Ünlülerde ise Nagihan ile Parviz dokunulmaz olmaya hak kazandı. Yanı sıra Acun Ilıcalı yarışmacılara güzel bir haber verdi. Birleşmeye kadar yarışmacılar sürgün adasına gitmeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- 2 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Konya, Isparta, Kütahya...
- MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...
- Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...
- BAKAN KOCA SON DAKİKA DUYURDU! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE-TÜFE rakamları...
- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda?
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? 2022 ZTK maçları ne zaman? İşte çeyrek final fikstürü...
- MEB 1.651 personel alımı başvuruları başladı mı? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER
- YKS başvuru ne zaman bitecek? 2022 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!