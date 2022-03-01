Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da kadınlar mücadelesi ünlülerin olmuştu. Erkeklerde de yeniden ünlüler oyunu aldı ve dokunulmazlık ile birlikte ödül ünlülerin oldu. Gönüllülerde dokunulmaz olan Seda ile Anıl oldu. Ünlülerde ise Nagihan ile Parviz dokunulmaz olmaya hak kazandı. Yanı sıra Acun Ilıcalı yarışmacılara güzel bir haber verdi. Birleşmeye kadar yarışmacılar sürgün adasına gitmeyecek.