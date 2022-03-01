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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları tek tek açıklandı. Survivor 2022 All Star'ın 28 Şubat Pazartesi güne ait bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Gelişmelerin ardından haftanın son eleme adayının kim olacağı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor dokunulmazlık oyunu ile ilgili izleyici kitlesinin araştırmaları sürüyor. Survivor yarışmasında haftanın eleme adayları gönüllülerden Evrim, ünlülerden Aşkım olmuştu. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 28 ŞUBAT 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Oyunun kazananını karnıyarık, yoğurt, pilav yemeğinin yanı sıra 10 bin hediye çeki bekliyor.

28 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor yarışmasında haftanın eleme adayları gönüllülerden Evrim, ünlülerden Aşkım olmuştu.

Son iki eleme adayı ise bu akşam belli oldu.

Oylamada en çok ismi yazılan Yasin 3. eleme adayı oldu.

4. ismi ise Seda seçti ve Gökhan dedi.

28 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandı. Haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Survivor'da ilk kez gerçekleşen oyun nefesleri kesti. Oyunun kazananını karnıyarık, yoğurt, pilav yemeğinin yanı sıra 10 bin hediye çeki bekliyor.

Survivor'da kadınlar mücadelesi ünlülerin olmuştu. Erkeklerde de yeniden ünlüler oyunu aldı ve dokunulmazlık ile birlikte ödül ünlülerin oldu. Gönüllülerde dokunulmaz olan Seda ile Anıl oldu. Ünlülerde ise Nagihan ile Parviz dokunulmaz olmaya hak kazandı. Yanı sıra Acun Ilıcalı yarışmacılara güzel bir haber verdi. Birleşmeye kadar yarışmacılar sürgün adasına gitmeyecek.

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