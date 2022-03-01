Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı?
Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in yeni dizileri arasında yer alan Vikings Valhalla büyük beğeni topladı. Diziyi izleyenler yeni sezon olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı?
Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı?
VİKİNGS VALHALLA DİZİSİ NE ANLATIYOR?
Dizinin konusu, Vikings dizisinin devamı niteliğinde olan yapım, tarih olarak 100 yıl sonra geçmekte ve Viking çağının nasıl sonlandığını anlatıyor.
11.yüzyılın başlarında başlar ve gelmiş geçmiş en ünlü Vikinglerden bazılarının efsanevi maceralarını anlatır – Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada ve Norman King William the Conqueror. Bu erkekler ve kadınlar, sürekli değişen ve gelişen dünyada hayatta kalmak için savaşırken bir yolu aydınlatacaklar.
VİKİNGS VALHALLA DİZİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Dizinin oyuncu kadrosunda Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes ve Caroline Henderson gibi isimler yer alıyor.
Sam Corlett – Leif Eriksson
Frida Gustavsson – Freydís Eiríksdóttir
Leo Suter – Harald Sigurdsson
Bradley Freegard – King Canute
Jóhannes Jóhannesson – Olaf Haraldson
Laura Berlin – Emma of Normandy
David Oakes – Earl Godwin
Caroline Henderson – Jarl Haakon
John Kavanagh – The Seer
Pollyanna McIntosh – Queen Ælfgifu
Asbjørn Krogh Nissen – Jarl Kåre
Julian Seager – Jarl Gorm
VİKİNGS VALHALLA 2 SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Vikings Valhala dizinin yeni sezon tarihi hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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