Pera Palas’ta Gece Yarısı filmi oyuncuları kim? Pera Palas’ta Gece Yarısı konusu nedir?

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Projenin konusu Netflix tarafından "Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır." şeklinde açıklandı.