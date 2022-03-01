Sosyetede sahte fatura krizi! Gelen maille şoke oldular

Kadınlar için tam bir 'arzu nesnesi' olan, paranız olsa bile satın almak için aylarca sıra beklemeniz gereken Fransız çanta markasının İstanbul şubesi, geçen hafta öyle bir şey yaptı ki, erkek müşterilerinin yüreğini ağzına getirdi! Markanın Nişantaşı mağazası, müşterilerine en azı 20 bin liradan başlayıp 100 bin liralara kadar çıkan e-faturalar göndermiş! Mail kutularında bu faturaları gören, çoğu iş ve sosyete dünyasının tanınmış isimleri olan erkekler, küçük çaplı bir şok yaşamışlar.