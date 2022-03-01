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Sosyetede sahte fatura krizi! Gelen maille şoke oldular

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Sosyetede sahte fatura krizi! Gelen maille şoke oldular

Dünyaca ünlü Fransız çanta markasının İstanbul şubesi geçtiğimiz hafta skandal bir hataya imza attı. Müşterilerine 100 bin liralara kadar çıkan e-faturalar gönderen Nişantaşı mağazası, çoğu iş ve sosyete dünyasının tanınmış isimleri olan erkekler, küçük çaplı bir şok yaşattı. Sabah yazarı Bülent Cankurt, sosyeteyi karıştıran olayı kaleme aldı. İşte o yazı…

Kadınlar için tam bir 'arzu nesnesi' olan, paranız olsa bile satın almak için aylarca sıra beklemeniz gereken Fransız çanta markasının İstanbul şubesi, geçen hafta öyle bir şey yaptı ki, erkek müşterilerinin yüreğini ağzına getirdi! Markanın Nişantaşı mağazası, müşterilerine en azı 20 bin liradan başlayıp 100 bin liralara kadar çıkan e-faturalar göndermiş! Mail kutularında bu faturaları gören, çoğu iş ve sosyete dünyasının tanınmış isimleri olan erkekler, küçük çaplı bir şok yaşamışlar.

Hemen eşlerine –bazıları da sevgililerine- böyle bir alışveriş yapıp yapmadıklarını sormuş. "Hayır" cevabını alınca da iyice paniklemişler. Dolandırıldıklarını düşünüp "Neler oluyor?" diye mağazayı aradıklarında yüreklerine su serpilmiş.

Meğer mağazanın e-fatura sisteminde bir sorun olmuş ve sistem, kayıtlı müşterilerine alışveriş yapmadıkları halde e-faturalar göndermiş! Bu kadar ünlü bir markadan böyle bir hata, pes doğrusu...

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