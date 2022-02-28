Halil Sezai hakkında yeni soruşturma! Skandal sözleri böyle savundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 'Alenen hakaret', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Silahla kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.