Defne Samyeli sır gibi saklıyordu! 9 yaş küçük aşkıyla yakalandı
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Defne Samyeli kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Arıkan'la aşk yaşamaya başladı. Samyeli’nin sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda yakayı ele verdi. Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük aşkı Onur Arıkan, önceki gece sevgilisini dinlemeye gitti. Daha önce kaçmayı başaran ikili bu kez sobelendi.
Magazin dünyasının gözde kadınlarından Defne Samyeli, önceki gece faka bastı! Güzel şarkıcıyı sahne aldığı mekanda dinlemeye gidenler arasında sevgilisi de vardı.
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 9 yaş küçük Onur Arıkan'la aşk yaşamaya başlayan Samyeli, gece de sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkılar söyledi.
Mekanda herkesin aşklarına şahit olduğu ikili, çıkışta ise yine kaçış planı yapmayı ihmal etmedi. Daha önce birçok kez objektiflerden kurtulmayı başaran ikili, yine hedef şaşırtmaya çalıştı.
Samyeli, mekanın otopark kısmından bir arkadaşıyla çıktı. Basın mensuplarının "Onur Arıkan ile aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna Samyeli "Özel hayatım ile ilgili konuşmayacağım" demekle yetindi.
Samyeli, muhabirleri oyalarken Arıkan da yanında bir kadınla birlikte taksiye bindi. Patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran genç iş adamı, evine doğru ilerlerken bir anda 'U' dönüşü yaptı. Yanındaki kadınla başka bir mekana gidiyormuş süsü vermeye çalışan Onur Arıkan'ın planı tutmadı.
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