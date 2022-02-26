Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 26 Şubat akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belli olacak. Survivor 2022 AllStar'da zorlu parkur oyunu sonrası kaybeden takımdan 1 kişi eleme potasına girecek. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek olan 32. bölümünde kozlarını paylaşacak. Gerilimi yüksek son oyun sonrasında eleme adayının kim olacağı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayı...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı parkur oyununda hem zamanla hem de birbirleri ile mücadele edecek. Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellencektir...
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'ın 32. bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde aralarından bir yarışmayı eleme adayı olarak gösterecek. Haftanın ilk eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor'da en son Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan eleme potasına girerek sürgün adasına gönderilmişti. Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2022 AllStar'da rakiplerinden en az oyu alarak adaya veda eden isim Yunus Emre olmuştu.
Dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı belli olacak ve konseyde çıkan isim sürgün adasına gidecek.
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