Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek olan 32. bölümünde kozlarını paylaşacak. Gerilimi yüksek son oyun sonrasında eleme adayının kim olacağı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayı...