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Türk sinemasının acı kaybı: Ayten Erman vefat etti | Ayten Erman kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Türk sinemasının acı kaybı: Ayten Erman vefat etti | Ayten Erman kimdir?

Türk sinemasının usta oyuncularından Ayten Erman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti. Erman'ın vefatı başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. Ayten Erman, usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Peki, Ayten Erman kimdir? Hangi filmlerde ol almıştır? Ayrıntılar son dakika magazin haberimizde...

Türk sineması ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erman'ın uzun süredir koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi.

Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır.

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu.

Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019'da hayata gözlerini yummuştu. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır.

AYTEN ERMAN HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.

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