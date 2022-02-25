Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Ayten Erman Ayşen Gruda'nın kardeşi mi? İşte hayatı...
Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun hayatı merak ediliyor. Oyuncunun hayatını haberimizde derledik. İşte, Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Ayten Erman Ayşen Gruda'nın kardeşi mi? İşte hayatı...
Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Ayten Erman Ayşen Gruda'nın kardeşi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk sinema dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Ayten Erman, bir süredir mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü. Erman'ın vefatı başta sevenleri olmak üzere tüm sanat dünyasını yasa boğdu. İşte, Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Ayten Erman Ayşen Gruda'nın kardeşi mi? İşte hayatı...
Usta oyuncu Ayten Erman, koronavirüs hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.
AYŞEN GRUDA'NIN KARDEŞİ
Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Gruda ise 23 Ocak 2019'da hayata gözlerini yummuştu.
AYTEN ERMAN KİMDİR?
86 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de Erman Ailesi'nin ilk kızı olarak Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan bir köşkte doğmuştur. Oyuncu Ayşen Gruda ve oyuncu Ayben Erman'ın ablasıdır. Babası kara tren makinistiydi.
Ayten Erman, Cennet Mahallesi dizisinde Kısmet Ana karakterini canlandırmıştı.
Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.
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