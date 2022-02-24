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Demet Şener'i gururlandıran haber! Dünya çapında başarıya imza attı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Demet Şener’i gururlandıran haber! Dünya çapında başarıya imza attı

Eski manken Demet Şener'in yeğeni Emre Şener, dünya çapında başarıya imza attı. Dünyanın en prestijli müzik okullarından biri olan Royal Academy of Music'te okuyan tek Türk olan Şener, okulun 200. yılı şerefine beste yapacak 200 kişi arasına girdi.

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