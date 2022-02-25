Ayten Erman kimdir, kaç yaşındaydı? Cennet Mahallesi'nin Kısmet Ana'sı Ayten Erman neden öldü?
Ayten Erman kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta oyuncusu, bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin Kısmet Ana'sı Ayten Erman hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Ayşen Gruda'nın ablası olan Ayten Erman hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ayten Erman kimdir, kaç yaşındaydı? Cennet Mahallesi'nin Kısmet Ana'sı Ayten Erman neden öldü?
Ayten Erman kimdir, kaç yaşındaydı? Türk sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Ayten Erman hayatını kaybetti. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kaygısızlar, Cennet Mahallesi ve Bombacı gibi dizilerde gördüğümüz Ayten Erman'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Ayten Erman kimdir, kaç yaşındaydı? Cennet Mahallesi'nin Kısmet Ana'sı Ayten Erman neden öldü? İşte Ayten Erman hakkında merak edilenler...
AYTEN ERMAN KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?
86 yaşındaki usta oyuncu Ayten Erman, 24 Şubat 2022 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
AYTEN ERMAN KİMDİR?
Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.
Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı.
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