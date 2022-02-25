Ayten Erman kimdir, kaç yaşındaydı? Cennet Mahallesi’nin Kısmet Ana’sı Ayten Erman neden öldü?

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı.