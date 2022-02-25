Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisi hangi gün?
2022 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor'da birleşme partisi heyecanı başlıyor. Birbirinden eğlenceli oyunların olacağı ve şarkıların söyleneceği birleşme partisi heyecanı yaklaştı. Peki; 2022 Survivor birleşme partisi ne zaman?
Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisinin başlangıcı şimdiden arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor'da yarışma heyecanı tüm hızıyla sürerken birleşme partisiyle de yarışmacılar hem stres atacak hem de eğlenceli oyunlara vakit ayıracak.
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
22 yarışmacının yer alacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.
Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.
Öte yandan birleşme partisi Mart ayının son haftası olacak.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Hafta boyu gerçekleştirilen dokunulmazlık yarışları ardından dört eleme adayı sürgün adasına gitmişti. Eleme potasındaki yarışmacılar Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dı.
Elenen isim Yunus Emre oldu. Adaya veda eden Yunus Emre "Diyecek çok şey var. Şu an söyleyeceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı 'Benim sempatik bulduğum bir yarışmacısın. Biraz yaramaz bir çocuk gibisin. Survivor çerçevesinde yaramazlık yaptığın oldu. Ben de seni üzdüysem kusura bakma. Ben de yarışmada bir otorite kurmak durumundayım.' dedi.
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