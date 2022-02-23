Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?

"O KÜFÜRLERDEN SONRA HİÇBİR ERKEK DURAMAZDI"

Konseyde olayı anlatan Hikmet Tuğsuz, "Benim de saldırı çabam var ama beni tuttular. O küfürlerden sonra hiçbir erkek duramazdı. Sabrım bir yere kadardı. Beni tahrik ettiler. Sokaktan geçen birine aynı şeyleri söylesen dayak yiyeceğini bile bilse saldırır adam" dedi.