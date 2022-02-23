Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?
Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası, 2022 Survivor’da izleyenleri ekran başına kilitleyen konulardan birisi oldu. Yaşanan büyük kavga televizyonlarda dahi yayınlanmamıştı. Konsey toplantısının ardından Acun Ilıcalı kararını açıkladı ve Yasin’in cezasını duyurdu.
Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı? Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor'da Yasin ve Hikmet'in kavgası izleyenleri şok etmişti. Büyük olaylara sahne olan kavganın ardından konseyde verilen cezalar açıklandı. Peki; Survivor Yasin cezası ne kadar?
SURVİVOR YASİN CEZASI NE KADAR?
Survivor All Star 2022'de Yasin ve Hikmet, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu bir kavgaya karıştı. Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'e 6 oyun, Hikmet'e de 2 oyundan men cezası verdi.
Yasin'e Survivor tarihinin en ağır cezasını verdiklerini söyleyen Ilıcalı, "Bunu kaldırabilir misin bilmem. Kendi rızanla ayrılmak istersen mahsuru yok" dedi.
SURVİVOR'DA NE OLDU?
Survivor All Star 2022'de Survivor tarihinin en ağır cezasını Acun Ilıcalı, Hikmet'le kavga eden Yasin Obuz'a verdi. Yasin Obuz 6 oyundan men edildi. Ilıcalı, Yasin Obuz'un isterse Survivor All Star'dan ayrılabileceğini söyledi. Yasin Obuz-Hikmet Tuğsuz kavgası, Tv8 ekranlarında yayınlanmadı bile.
"O KÜFÜRLERDEN SONRA HİÇBİR ERKEK DURAMAZDI"
Konseyde olayı anlatan Hikmet Tuğsuz, "Benim de saldırı çabam var ama beni tuttular. O küfürlerden sonra hiçbir erkek duramazdı. Sabrım bir yere kadardı. Beni tahrik ettiler. Sokaktan geçen birine aynı şeyleri söylesen dayak yiyeceğini bile bilse saldırır adam" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?
- İkinci cemre düştü mü? 2022 2. cemre suya ne zaman düşecek? Cemreler hangi tarihte düşer?
- Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Atletico Madrid Manchester United maçı şifresiz mi?
- YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...
- GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?
- Slavia Prag Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off FB maçı hangi kanalda?
- NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? NATO üyesi ülkeler hangileri?
- Discord çöktü mü? Discord mesajlar neden gitmiyor, sorun nedir?
- İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak? 2022 İBB bursu taksit tarihleri nasıl?
- GİB son dakika: KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Pastane, tatlıcı, fırın, balıkçı ve paket servislerde KDV yüzde kaç?
- Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!
- POMEM 2022 sınavı ne zaman? 28. dönem POMEM sınav tarihi ve ücretleri nasıl?