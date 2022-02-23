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Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?

Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası, 2022 Survivor’da izleyenleri ekran başına kilitleyen konulardan birisi oldu. Yaşanan büyük kavga televizyonlarda dahi yayınlanmamıştı. Konsey toplantısının ardından Acun Ilıcalı kararını açıkladı ve Yasin’in cezasını duyurdu.

Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı? Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor'da Yasin ve Hikmet'in kavgası izleyenleri şok etmişti. Büyük olaylara sahne olan kavganın ardından konseyde verilen cezalar açıklandı. Peki; Survivor Yasin cezası ne kadar?

SURVİVOR YASİN CEZASI NE KADAR?

Survivor All Star 2022'de Yasin ve Hikmet, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu bir kavgaya karıştı. Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Yasin'e 6 oyun, Hikmet'e de 2 oyundan men cezası verdi.

Yasin'e Survivor tarihinin en ağır cezasını verdiklerini söyleyen Ilıcalı, "Bunu kaldırabilir misin bilmem. Kendi rızanla ayrılmak istersen mahsuru yok" dedi.

SURVİVOR'DA NE OLDU?

Survivor All Star 2022'de Survivor tarihinin en ağır cezasını Acun Ilıcalı, Hikmet'le kavga eden Yasin Obuz'a verdi. Yasin Obuz 6 oyundan men edildi. Ilıcalı, Yasin Obuz'un isterse Survivor All Star'dan ayrılabileceğini söyledi. Yasin Obuz-Hikmet Tuğsuz kavgası, Tv8 ekranlarında yayınlanmadı bile.

"O KÜFÜRLERDEN SONRA HİÇBİR ERKEK DURAMAZDI"

Konseyde olayı anlatan Hikmet Tuğsuz, "Benim de saldırı çabam var ama beni tuttular. O küfürlerden sonra hiçbir erkek duramazdı. Sabrım bir yere kadardı. Beni tahrik ettiler. Sokaktan geçen birine aynı şeyleri söylesen dayak yiyeceğini bile bilse saldırır adam" dedi.

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