Yedi Numara yeniden mi çekilecek? Efsane dizi Yedi Numara tekrar başlayacak mı?
Yedi Numara yeniden mi çekilecek? Bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran efsane dizi Yedi Numara tekrar başlayacak mı? Yedi Numara dizisi, bir grup üniversite öğrencisinin aynı evde kalmasından doğan olayları komik bir şekilde ekranlara taşımıştı. 2000’li yılların başında popüler olan dizi hala da en iyi dizilerden birisi olarak gösteriliyor. Peki, Yedi Numara yeniden mi çekilecek?
Yedi Numara yeniden mi çekilecek? Yedi Numara tekrar başlayacak mı? Efsane bir dizi halini alan Yedi Numara 2000'li yılların başında izleyicileri ekran başına kilitlemişti. 4 kız, 3 erkek üniversite öğrencisinin aynı evde kalmasını komik olaylarla anlatan Yedi Numara'nın yeniden çekilip çekilmeyeceği ise merak ediliyor.
YEDİ NUMARA YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?
İşte Gazeteci Arif Hür'ün konuyla ilgili yazısında yer verdiği o iddia:
"2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan komedi türündeki 'Yedi Numara' dizisi halen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hatırlarsanız karantina günlerinde dizinin tekrar bölümleri TRT 1'de ekrana gelmişti.
Yedi Numara dizisine ait sahnelerin sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığı ve ciddi bir etkileşim aldığını da aşikar.
Kulislerde konuşulanlara göre; Yedi Numara dizisinin bu potansiyelini gören yerli bir dijital platform sahibi, efsane diziyi yeniden çekmek için harekete geçmiş.
Dijital platform sahibi o kişinin, Yedi Numara'yı yeniden çekebilmesi için başrollerde yer alan Engin Alkan, Şebnem Sönmez, Nuray Uslu ve Volkan Girgin'i ikna edebilmesi gerekiyor."
Dizide 'Haydar' karakterini canlandıran Okan Selvi, 'Yedi Numara'nın yeniden çekilmesini isterim ama bu çok riskli. 20 yıl önce tutmuş bir projeyi 20 yıl sonra çekmeye kalkmak çok zor' demişti."
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