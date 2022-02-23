Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım’ın Posta Ferit’i Arda Kural’a ne olmuştu, hastalığı neydi?

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural 12 Nisan 1980 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999 yılında kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.