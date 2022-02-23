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Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım’ın Posta Ferit’i Arda Kural’a ne olmuştu, hastalığı neydi?

Arda Kural kimdir? Eyvah Kızım Büyüdü dizisi ile sinema sektörüne ayak basan Arda Kural, Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit karakteriyle ününe ün katmıştı. Bir süredir sağlık problemleriyle gündeme gelen Arda Kural'ın 2 ayda 14 kilo vermesinin ardından yeni hali sevenlerini mutlu etti. Bu gelişmelerin ardından Arda Kural'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi? İşte haberin detayları...

Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Arda Kural'ın son hali sevenlerini mutlu etti. Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural'ın bir süredir sağlık problemleriyle uğraştığı biliniyordu. Sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını üzen Kural'ın şimdiki hali ise oldukça şaşırttı. Eski günlerine geri döndüğü öğrenilen Arda Kural'ın hayat hikayesini yazımızda ele aldık. Peki, Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi? İşte ayrıntılar...

ARDA KURAL'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Arda Kural "psikoz" belirtileri göstermeye başlamış ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 21 Ocak 2013 tarihinde buradan taburcu olan Kural oyunculuğu bıraktığını söylemiş fakat bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek sonrasında kararından vazgeçmişti.

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural 12 Nisan 1980 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999 yılında kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

Uzun bir süredir annesiyle beraber Büyükçekmece'de kalan Kural, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldı. Sonrasında abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise "Çocuklarımızı korkutuyor" şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu.

Kural, bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere ise "Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Olay sonrası Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtmişti. Fakat o zamandan sonra ortalıktan kaybolduğu anlaşılmış ve annesinin onu her yerde aradığı duyulmuştu.

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