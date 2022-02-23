Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? 100 milyonluk miras için hareteke geçti
Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir? Ünlü psikiyatr ve yazar Haydar Dümen, 10 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ünlü doktorun hayatını kaybetmesinin ardından 100 milyonluk mirası için eşi Gül Dümen harekete geçti. Haydar Dümen'in hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen Gül Dümen'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Gül Dümen hakkında merak edilenler...
Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir? Türkiye'nin en ünlü isimlerinden psikiyatr ve yazar Haydar Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti. Dümen'in vefat etmesinin ardından 100 milyon lira değerinde mirası ortaya çıktı. Dümen'in 100 milyon lira değerindeki mülkünü satması için emlakçıya devretmesinin ardından eşi Gül Dümen bu durumu çözmek için harekete geçti. Peki, Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
GÜL DÜMEN KİMDİR?
Gül Dümen, 1963 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin Anadolu Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca çift anadal yapmış, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (TVJ) Bölümünü de bitirmiştir. Devamında ise Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikolog olarak Yüksek Lisans yapmış, çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.
Gül Dümen, 1993 yılında kendisinden 35 yaş büyük ünlü psikiyatr ve yazar Haydar Dümen ile evlenmiştir.
HAYDAR DÜMEN'İN 100 MİLYONLUK MİRASI NEREDE?
Psikiyatr ve yazar olan Haydar Dümen, 92 yaşında koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
100 MİLYONLUK MİRAS EMLAKÇININ AİLESİNE KALDI
Günaydın'ın Haydar Dümen'le ilgili '100 milyon liralık kayıp miras' haberi ile olay dikkat çekti. Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıkmıştı. Emlakçı ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçmişti.
"ŞAHISLARIN VİCDANINA KALMIŞ"
Gül Dümen malları geri almak için harekete geçerken konuyla ilgili hukukçular konuştu. Avukat Duygu Ateşoğlu, "Eğer devir işlemi sırasında taraflar arasında yazılı bir protokol ya da şahitler huzurunda sözlü bir mutabakat yapılmamışsa Gül Dümen'in işi çok zor. Çünkü karşı taraf 'Para elden verildi' diyebilir. Böyle bir durumda malların geri alınması karşıdaki şahısların vicdanına kalmış demektir" yorumunu yaptı.
Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi gibi pek çok (bina, daire, dükkan…) mülkü vardı. vardı.
100 MİLYONLUK MİRAS
O bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma sonucunda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin liradan alıcısını buluyor.
Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon TL.
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