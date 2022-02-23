Haydar Dümen’in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? 100 milyonluk miras için hareteke geçti

Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir? Türkiye'nin en ünlü isimlerinden psikiyatr ve yazar Haydar Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti. Dümen'in vefat etmesinin ardından 100 milyon lira değerinde mirası ortaya çıktı. Dümen'in 100 milyon lira değerindeki mülkünü satması için emlakçıya devretmesinin ardından eşi Gül Dümen bu durumu çözmek için harekete geçti. Peki, Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

GÜL DÜMEN KİMDİR?

Gül Dümen, 1963 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin Anadolu Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca çift anadal yapmış, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (TVJ) Bölümünü de bitirmiştir. Devamında ise Üsküdar Üniversitesi'nde Klinik Psikolog olarak Yüksek Lisans yapmış, çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.

Gül Dümen, 1993 yılında kendisinden 35 yaş büyük ünlü psikiyatr ve yazar Haydar Dümen ile evlenmiştir.