Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer kim?
Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? “Parasız adam gereksiz adamdır” sözleriyle büyük tepki çeken Gizem Tuncer’in kim olduğu merak ediliyor. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in 30 yaşındaki kızı Gizem Tuncer, yıllar boyunca babasına sahnede eşlik etmişti. Gizem Tuncer’in “para” hakkındaki iddiaları sözleriyle Gizem Tuncer’in kim olduğu ve ne iş yaptığı da merak ediliyor.
Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer kimdir? Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer, "Parasız adam gereksiz adamdır" sözleriyle gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından Gizem Tuncer'in kim olduğu da sorgulanmaya başlandı.
GİZEM TUNCER KİMDİR?
Gizem Tuncer 1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir, aslen Şanlıurfalıdır. Usta Sanatçı Mahmut Tuncer'in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer'dir.
Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamladı. Lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de alan Gizem, aynı zamanda kendisinin de son öğrencisi oldu.
Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.
Aşk Uykusu EP'si ile müzik dünyasına giriş yapmış ve babasının yolunda ilerlemeye karar vermiştir. Tuncer, Tabu isimli şarkısıyla çok beğenildi.
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