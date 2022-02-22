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Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi?

Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi? 2022 Survivor All-Star yarışmasında son yaşanan gelişmeler programa damga vurdu. Hikmet'in diskalifiye edilme ihtimali gündeme geldi. Survivor'da Hikmet ve Yasin arasında kavga çıktı.

Survivor'da Hikmet ve Yasin arasında yaşanan kavganın ardından yarışmacıların kavga ayırma görüntüleri programa damga vurmuştu. Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Survivor Hikmet elendi mi? Acil konsey toplanırken, Hikmet hakkında alınacak karar merakla bekleniyor.

SURVİVOR HİKMET DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor ada konseyinin sonunda Hikmet ve Yasin arasında kavga çıktı. Kavga sonrasında ekranlarda "görüntüleri yayınlayamıyoruz" uyarısı çıktı.

Devamında ise Hikmet'in tutulduğu o anlar ekranlara geldi. Yasin ve Hikmet kavgasında kararın bugün acil durum konseyinde açıklanması bekleniyor.

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 yılında doğdu. Hikmet Tuğsuz, aslen Antalyalıdır. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet, spor dolu bir geçmişe sahip.Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz, ilkokul 4. sınıfta katıldığı bir yarışma sonucu sporla tanıştı.

Antrenörlerinin yönlendirmesi sonucu atletizm ile tanışan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yöneldi. Uzun yıllar boyunca burada rekorları elinde bulunduran Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon oldu.

Bunun yanı sıra hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi branşlarla da ilgilenmiş olan Survivor Hikmet Tuğsuz, üniversitenin ardından hem antrenörlük hem de sporculuk yapmaya devam etti.Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporcularla birlikte olan Tuğsuz, bu isimlere antrenörlük yapmıştır.

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