Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet elendi mi?

Antrenörlerinin yönlendirmesi sonucu atletizm ile tanışan Survivor Hikmet, Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da yardımıyla decatlon branşına yöneldi. Uzun yıllar boyunca burada rekorları elinde bulunduran Survivor Hikmet, bu sürede geçilemedi ve şampiyon oldu.

Bunun yanı sıra hentbol, futbol, triatlon ve voleybol gibi branşlarla da ilgilenmiş olan Survivor Hikmet Tuğsuz, üniversitenin ardından hem antrenörlük hem de sporculuk yapmaya devam etti.Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporcularla birlikte olan Tuğsuz, bu isimlere antrenörlük yapmıştır.