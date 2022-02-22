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21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları hangi dizi birinci oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları hangi dizi birinci oldu?

21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak edilen konulardan birisi oluyor. Televizyon takipçileri, dün akşam hangi dizinin reytinglerde birinci olduğunu öğrenmek istiyor. İşte; 21 Şubat Pazartesi reyting sonuçları!

21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları hangi dizi birinci oldu? 21 Şubat Pazartesi günü televizyonda yayınlanan yapımlar arasında hangi dizinin birinci olduğu merak ediliyor. Televizyon izleyicileri, ekranlardaki hangi yapımın sevildiğini araştırıyor.

21 ŞUBAT'TA HANGİ DİZİLER VARDI?

21 Şubat 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

21 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

21 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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