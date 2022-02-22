21 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları hangi dizi birinci oldu?

21 ŞUBAT'TA HANGİ DİZİLER VARDI?

21 Şubat 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.