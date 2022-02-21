21 Şubat Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir, sürgün adasına kimler gitti?

Survivor kim elendi? 21 Şubat Survivor eleme adayları kimlerdir? Survivor sürgün adasına kimler gitti? Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı Survivor'da, eleme adayları sürgün adasına gidiyor ve orada elenme korkusu yaşıyor. Peki; 21 Şubat Survivor kim elendi?