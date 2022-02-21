21 Şubat Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir, sürgün adasına kimler gitti?
21 Şubat Survivor eleme adayları kimlerdir, sürgün adasına kimler gitti? 21 Şubat Survivor kim elendi? Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından birisi olan Survivor'da heyecan dorukta. Yarışmada bu hafta kimin elendiği ise merak ediliyor.
Survivor kim elendi? 21 Şubat Survivor eleme adayları kimlerdir? Survivor sürgün adasına kimler gitti? Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı Survivor'da, eleme adayları sürgün adasına gidiyor ve orada elenme korkusu yaşıyor. Peki; 21 Şubat Survivor kim elendi?
SURVİVOR'DA NELER OLDU?
Yarışmada büyük heyecana sahne olan ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu.
Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ise ada konseyinde oylama yapıldı. Oylamada Hikmet, Berna, Gökhan ve Yasin'in isimleri yazıldı.
Ancak oylamada adı en fazla yazılan Yasin Obuz haftanın ikinci eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da kimin elendiği ise henüz belli olmadı. Elenen isim belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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- 21 Şubat Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir, sürgün adasına kimler gitti?
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