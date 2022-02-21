Burcu Esmersoy’a sevgilisi Nazım Akmandil’den büyük sürpriz! Havalara uçtu

Güzel sunucu, 14 Şubat'ta çalıştığı için Sevgililer Günü'nde kutlama yapamadı. Esmersoy, her ne kadar "Özel günlere önem vermem. Bize her gün 14 Şubat" dese de genç iş adamı, Sevgililer Günü'nü rötarlı olsa da kutladı.