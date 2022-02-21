21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Burcu Esmersoy'a sevgilisi Nazım Akmandil'den büyük sürpriz! Havalara uçtu

Burcu Esmersoy'a sevgilisi Nazım Akmandil'den büyük sürpriz! Havalara uçtu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.02.2022
ABONE OL
Burcu Esmersoy’a sevgilisi Nazım Akmandil’den büyük sürpriz! Havalara uçtu

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamayan Burcu Esmersoy'a sevgilisi Nazım Akmandil'den özel bir hediye geldi. Akmandil, güzel sunucuyu hafta sonu Paris’e götürüp aşıklar şehrinde romantik anlar yaşattı.

Bir süredir Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı olan Nazım Akmandil ile birlikte olan Burcu Esmersoy'u uçuran jest...

Güzel sunucu, 14 Şubat'ta çalıştığı için Sevgililer Günü'nde kutlama yapamadı. Esmersoy, her ne kadar "Özel günlere önem vermem. Bize her gün 14 Şubat" dese de genç iş adamı, Sevgililer Günü'nü rötarlı olsa da kutladı.

AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

Nazım Akmandil, Burcu Esmersoy'a sürpriz yapıp Paris'e uçak bileti alıp burada otel rezervasyonu yaptırdı.

Bu jest karşısında ayakları yerden kesilen güzel sunucu, Instagram'dan da bol bol tatil paylaşımı yaptı.

Geleneğini bozmayan Burcu Esmersoy, paylaşımlarında da Nazım Akmandil'e yer vermedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA