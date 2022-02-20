HaberlerMagazin HaberleriBristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşında başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?
Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşında başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?
Giriş Tarihi:
20.02.2022
Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
ABONE OL
Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşında başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşında başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?