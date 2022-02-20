Giriş Tarihi:
20.02.2022
Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak1 tarihinde doğan birinin MS 1 Ocak 1 tarihi kaçıncı doğum yıl dönümüdür? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak1 tarihinde doğan birinin MS 1 Ocak 1 tarihi kaçıncı doğum yıl dönümüdür?