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Hülya Avşar sevgilisi Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında? Cemal Güzelci ne iş yapıyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Hülya Avşar sevgilisi Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında? Cemal Güzelci ne iş yapıyor?

Hülya Avşar sevgilisi Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında? Cemal Güzelci ne iş yapıyor? Ünlü isim Hülya Avşar'ın aşk hayatında yaşanan son gelişmeler gündemedamgasını vurdu. Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülenmesinin ardından Cemal Güzelci kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Hülya Avşar sevgilisi Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hülya Avşar aşk hayatıyla gündeme gelen isimlerden birisi oluyor. Ünlü sanatçı Avşar'ın görüntülendiği isim Cemal Güzelci kim?

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

Cemal Güzelci, Derlüks Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürdür.

Pertevniyal Lisesi mezunu olan Cemal Güzelci 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks'ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Şirket'in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir.

Cemal Güzelci'nin Hülya Avşar ile birlikte olduğu iddia ediliyor ancak ne Cemal Güzelci'den ne de Hülya Avşar'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

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