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Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi?

Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında fenalaşan Miyase'nin durumu merak ediliyor. Yeni bölümde yaşanan gergin anlarda Miyase fenalaşmıştı. Son bölümde de Miyase elinikesti. Peki; Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi?

Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi? Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu? Kanal D ekranlarında gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, gelinler en güzel yemekleri yapmak için kıyasıya yarışıyor. Programa son günlerde Miyase isimli bir yarışmacı damga vurdu. Peki; Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu?

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE'YE NE OLDU?

Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan yeni bölümünde oldukça büyük bir talihsizlik yaşandı. Miyase mutfakta elini kesti.

Hastaneye giden Miyase'nin eline dikiş atıldı. Programa geri dönen yarışmacının, yarışmaya devam edip etmeyeceği henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase Türkel, aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesi gemi ve otomotiv sektörü ile ilgileniyor.

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