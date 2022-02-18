Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi?

Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi? Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu? Kanal D ekranlarında gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda, gelinler en güzel yemekleri yapmak için kıyasıya yarışıyor. Programa son günlerde Miyase isimli bir yarışmacı damga vurdu. Peki; Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu?