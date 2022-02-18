Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?

Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandI? Gelinim Mutfakta puan durumu 18 Şubat günü yoğun şekilde araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda, gelinler ve kayınvalideleri altınları kazanarak birinci olmaya çalışıyor. 18 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ise araştırılıyor. Peki; Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim gitti?