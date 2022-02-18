18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?

Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
ABONE OL
Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu bu hafta kim gitti?

Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Gelinim Mutfakta bu hafta kim gitti sorusunun cevabı araştırılıyor. Hafta içi her gün yayınlanan ve sevilen yarışma programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta'da her hafta bir kişi altınları kazanıyor. En az puanı alan kişi ise yarışmaya veda ediyor.

Gelinim Mutfakta 18 Şubat kim kazandI? Gelinim Mutfakta puan durumu 18 Şubat günü yoğun şekilde araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda, gelinler ve kayınvalideleri altınları kazanarak birinci olmaya çalışıyor. 18 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ise araştırılıyor. Peki; Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim gitti?

GELİNİM MUTFAKTA 18 ŞUBAT KİM KAZANDI?

Yarışmayı bu hafta kazanan isim henüz belli olmadı. 18 Şubat Gelinim Mutfakta yarışmasının kazananı belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA NE OLDU?

Gelinler yemeklerini yaptıkları sırada Miyase'nin acı çığlıyla irkildiler. Yere kapaklanan Miyase'nin yanına giden Yeşim gördüğü manzara karşısında şok geçiriyor. Acı içinde kıvranan Miyase'ye sağlık ekibi hemen müdahale ediyor.

Kaynanası Sevilay Hanım ve Yeşim bu olay sonrasında sinir krizi geçiriyorlar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA