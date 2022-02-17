Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. yeni sezon var mı, olacak mı?
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla izlenen yapımları arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezon tarihi için geri sayım başladı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım izleyicileri heyecanlandırdı. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. yeni sezon var mı, olacak mı?
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. yeni sezon var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan 3. sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizi için 4. sezon onayı geldi. Netflix Türkiye'nin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise dizi hayranlarını heyecanlandırdı. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. yeni sezon var mı, olacak mı?
STRANGER THİNGS 4. SEZON BAŞLADI MI?
Stranger Things 4. sezon henüz Netflix'te yayınlanmadı. Dizi koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir ara vermek zorunda kaldı. Stranger Things 4. sezonun yeni bölümlerini milyonlarca kullanıcı dört gözle bekliyor.
STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yazarları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini duyurdu. Tahminlere göre Stranger Things'in 4. sezonu, 2022'nin Nisan ayı içerisinde yayınlanacak.
STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?
Stranger Things, ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki internet dizisidir.
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.
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