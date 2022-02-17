Osman Bey Gündüz Bey'i öldürüyor mu? Tarihte Gündüz Bey nasıl öldü? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?
Osman Bey Gündüz Bey'i öldürüyor mu ? 'Kuruluş Osman 82'nci bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da gözle Gündüz Bey'e çevrildi. Osman Bey'in Gündüz Bey'i öldürüp öldürmeyeceği merak ediliyor. Peki, Osman Bey Gündüz Bey'i öldürüyor mu? Tarihte Gündüz Bey nasıl öldü? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? İşte haberin detayları...
Osman Bey Gündüz Bey'i öldürüyor mu? atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman dün akşam ekranlara geldi. Takipçileriyle 82'nci randevusuna çıkan Kuruluş Osman'ın bu bölümünde nefesler tutuldu. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Gündüz Bey'in ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı Peki, Osman Bey Gündüz Bey'i öldürüyor mu? Tarihte Gündüz Bey nasıl öldü? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? İşte cevaplar...
OSMAN BEY GÜNDÜZ BEY'İ ÖLDÜRÜYOR MU?
Kuruluş Osman'ın 82. bölümünde Osman Bey, Geyhatu'yla buluşmaya giden Gündüz Bey'in karşısına çıktı. Osman Bey'in sözleriyle pişmanlık yaşayan Gündüz Bey hatasını anladı, Osman Bey ise yay kirişini ağabeyinin boğazına doladı... Bu gelişmelerin ardından Gündüz Bey'in ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Merak edilen sorular gelecek hafta yayınlanacak 83. yeni bölüm ile belli olacak.
TARİHTE GÜNDÜZ BEY KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?
Gündüz Alp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.
Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.
Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.
Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.
KURULUŞ OSMAN 82. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tekfur Nikola'nın canını bağışlayan ve Moğol tehlikesine karşı uyaran Osman Bey, Nikola'yı birlikte hareket etmeye ve imparatorla görüşmek üzere İznik'e gitmeye ikna etti. Geyhatu emrine verilen Moğol ordusu sayesinde bölgenin hakimi olmayı planlarken, Osman Bey bu ordunun öncü kuvvetlerini yok ederek stratejik avantaj sağladı.
Geyhatu, Gündüz Bey'den Kayı alplerinin de ordusuna katılmasını isterken, Nikola ile birlikte İznik Kalesi'ne giden Osman Bey, elindeki istihbaratı açıklayarak Bizans İmparatoru Andronikos'u etkiledi. İmparator Moğol tehlikesine karşı Osman Bey'le anlaşmayı kabul ederken, Kayı hatunları ise oba için tehlike arz eden Julia'yı saf dışı bıraktı.
Oyununu kuran Osman Bey, Geyhatu'yla buluşmaya giden Gündüz Bey'in karşısına çıktı. Osman Bey'in sözleriyle pişmanlık yaşayan Gündüz Bey hatasını anladı, Osman Bey ise yay kirişini ağabeyinin boğazına doladı...
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